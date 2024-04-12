Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın araç park etme tartışması nedeniyle yaşandığı ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında araç park etme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin de dahil olduğu tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Nisan DEPREM SON DAKİKA | Deprem ne zaman oldu, deprem mi oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Lahn nedir? Kuran'da Lahn ne demektir? Lahn kelimesinin tanımı ve anlamı! Hadr nedir? Kuran'da Hadr ne demektir? Hadr kelimesinin tanımı ve anlamı! Kıraat nedir? Kuran'da Kıraat ne demektir? Kıraat kelimesinin tanımı ve anlamı! Hizb nedir? Kuran'da Hizb ne demektir? Hizb kelimesinin tanımı ve anlamı! Hatim nedir? Kuran'da Hatim ne demektir? Hatim kelimesinin tanımı ve anlamı! Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı! ALTIN FİYATLARI Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın kaç TL? Ayet nedir? Kuran'da ayet ne demektir? Ayet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tesbih namazı nasıl kılınır, Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle mi kılınır? Hz. Muhammed'in hayatı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ne zaman vefat etti? Ne zaman peygamber oldu? Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı! Hz. Muhammed (S.A.V.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğum tarihi nedir, doğum günü ne zaman? Hz. Muhammed doğduğunda gerçekleşen mucizeler! 27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title