Gaziantep'te 5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 16 gözaltı

Gaziantep'te 5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 16 gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te mayıs ayında yapılan operasyonlarda 5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara, çay, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te mayıs ayında yapılan operasyonlarda 5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara, çay, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik mayıs ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Karkamış ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri 5 milyon 330 bin TL gümrük kaçağı 13 bin 427 paket sigara, 5 ton 250 kilogram tütün, 1 ton 50 kilogram çay ve 650 adet elektronik sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü

Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü
Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti

Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.