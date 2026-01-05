Haberler

Gaziantep'te 25 vatandaşı 2 milyon TL dolandıran 15 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te siber dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda, 25 vatandaşı dolandırarak toplam 2 milyon 649 bin TL parayı ele geçiren 49 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Aralık ayı içerisinde 25 vatandaşı toplam 2 milyon 649 bin 118 TL para toplayarak dolandıran 49 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

