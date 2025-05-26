Gaziantep'te Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: 1.25 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 1 milyon 250 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Şehitkamil ilçesinde M.B. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. Söz konusu işyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 250 bin TL olan gümrük kaçağı 94 adet lazerli ısıtıcı, 38 adet cep telefonu, 31 adet saç şekillendirici, 23 adet masaj aleti, 17 adet mikser, 12 adet vakumlu termos, 11 adet klima ve 7 adet epilasyon cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP