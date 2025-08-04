Gaziantep'te 1,5 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te 1,5 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir işyerinde gümrük kaçağı 1,5 milyon TL değerinde cep telefonu ve aksesuar ele geçirildi. Operasyonda İ.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyona 1,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde İ.Ş. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İş yerin yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1,5 milyon TL olan gümrük kaçağı 53 adet cep telefonu, 25 adet kablosuz kulaklık, 27 adet akıllı kol saati, 187 adet şarj adaptörü ve 187 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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