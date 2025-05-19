Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Galatasaray'dan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Galatasaray'dan açıklama
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Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Galatasaray'dan açıklama
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Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı vatandaş silahlı saldırıya uğradı. Sarı-kırmızılı kulüp, bir açıklama yaparak silahlı saldırıyı kınadı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, Kadıköy'de zaferi kutlayan bir vatandaş silahlı saldırıya uğradı.

SİLAHLI SALDIRIDA AYAĞINDAN YARALANDI

Kadıköy sahilinde dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. O anları bölgeden geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde silahlı saldırganın Galatasaray taraftarını ayağından yaraladığı görüldü.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Kulübü, yaşanan bu saldırı sonucu sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Cemre Yıldız - 3.Sayfa
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