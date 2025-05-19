Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Trafik Kazası: 1 Yaralı

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Siirt'te Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında, taraftarların oluşturduğu konvoyda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kaza: 1 yaralı

SİİRT - Siirt'te Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Ebul Vefa Camii önünde Galatasaray taraftarlarının araçlarla oluşturduğu konvoyda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa
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