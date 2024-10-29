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Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sonrası Muhabire Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan yumruklu saldırının ardından şüpheli S.G. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabirine yumruklu saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerden sonra adli makamlara sevk edildi.

Olay, dün gece saat 23.10 sıralarında Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Rams Park Stadı önünde meydana gelmişti. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Galatasaraylı futbolcuların takibini yapan spor muhabiri Emre Kaplan'a bir şahıs tarafından yumruklu saldırı düzenlenmiş, saldırı sonrası yüzünde kanama olduğu görülen Kaplan, aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaplan'ın saldırgandan şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen S.G., ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., 'spor alanlarında taşkınlık yapmak ve tesislere zarar vermek' suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sonrası Muhabire Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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