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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcılığa ifade verdi

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kasım 2023 ve Şubat 2024'te yaptığı açıklamaları gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet üzerine 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kasım 2023 ve Şubat 2024'te yaptığı açıklamaları gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet üzerine 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek hakkında, 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat 2024 tarihlerinde yaptığı açıklamaları gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından şikayette bulunuldu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Özbek, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade veren Özbek, yaklaşık 1 saatlik ifade işlemlerinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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