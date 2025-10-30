Haberler

Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Şahıs Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Mazıdağı ilçesinde bir halı sahada akşam saatlerinde meydana geldi. Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi'ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu vefat eden Neytullah Salmi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - MARDİN

