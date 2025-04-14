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Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı
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Malatya'da arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi ve polis memurunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Malatya'da arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan çok sayıda polis hastaneye akın ederken, polis memuru ameliyata alındı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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