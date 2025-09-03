Futbol Antrenörü Alperen Coşar'ın Trajik Ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin anahtarını içeride unuttuğu için çatıya çıkan ve balkonuna inmeye çalışırken hortumun kopması sonucu düşerek hayatını kaybeden Beşiktaş Futbol Okulu ve Manavgat Hisar Gençlik Spor Kulübü antrenörü Alperen Coşar (43), Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye spor, siyaset ve eğitim camiasından yoğun katılım oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra gece saatlerinde oturduğu apartmana gelen ve anahtarını içerde unuttuğunu fark eden futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar (43), saatin geç olması nedeniyle apartmanın çatısına çıktı. Çatıda bulunan güneş enerjisi paneline bir sulama hortumu bağlayan Coşar, 3. katta bulunan evinin balkonuna inmeye çalıştı. Ancak hortum ağırlığı kaldıramadı ve kopunca Coşar beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Coşar için Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Coşar'ın naaşı omuzlarda taşınarak dualarla defnedildi.

Cenazeye ilçe protokolü, iş insanları, eğitimciler, spor camiası temsilcileri, sporcular ve çok sayıda seveni katıldı. Defin sonrası Coşar'ın bir öğrencisi, yanında getirdiği Beşiktaş kaşkolunu mezar taşına bağladı. - ANTALYA