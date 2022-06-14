Fuhuştan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı - Haberler

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Fuhuştan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fuhuştan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Balıkesir polisi fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir polisi fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü hakkında fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.A. isimli şahsı yakaladı. Adli işlemler sonrası zanlı tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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