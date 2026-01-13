Paris'te çiftçilerden 350'den fazla traktörle AB-Mercosur anlaşmasına protesto

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika ülkeleriyle yakın zamanda imzalamayı planladığı kapsamlı ticaret anlaşmasını protesto etmek üzere 350'den fazla traktörle başkent Paris'e girerek Ulusal Meclis çevresinde toplandı.

Fransa'da çiftçilerin hükümet politikalarına ve Avrupa Birliği (AB) ile Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) arasındaki ticaret anlaşması sürecine yönelik protestolar devam ediyor. Dün limanlar ve otoyollarda yapılan eylemlerin ardından sabah saatlerinde 350'den fazla traktör başkent Paris'e girerek Ulusal Meclis yakınlarına park etti. Traktörlerin üstünde "Macron, çiftçilerini dinle" ve "Çiftçiler olmadan ülke olmaz, herkes bizimle" yazılı dövizler yer aldı. Eylemler sırasında Ulusal Çiftçi Sendikaları Federasyonu (FNSEA) ve Genç Çiftçiler bayrakları Ulusal Meclis önünde dalgalandırıldı.

FNSEA, yaklaşık 12 çiftçiden oluşan bir heyetin yerel saat ile 14.00'da Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun resmi konutu Matignon'da kabul edileceğini duyurdu. FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, Başbakan'dan "güçlü ve somut açıklamalar" beklediklerini söyledi. Rousseau, Fransız basınına yaptığı açıklamada beklentilerinin büyük bir devrimden ziyade gerçekçi adımlar olduğunu vurgulayarak, "Acilen bir dizi karar alınması gerekiyor çünkü bekleyemeyecek durumda olan üreticiler var. Umarım 10 gün içinde kararlar çıkar" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimizi haksız rekabete sürüklüyoruz"

Eski Fransa Başbakanı ve Cumhuriyetçiler (LR) Partisi üyesi Michel Barnier de Ulusal Meclis önünde çiftçilerle bir araya geldi. Barnier, Mercosur anlaşmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu belirterek, "Bu anlaşma gıda kalitesi, izlenebilirlik ve üretim tarzıyla ilgilidir. İdari yükleri artırarak çiftçilerimizi haksız rekabete sürüklüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Talepler hem Avrupa'yı hem Fransa'yı ilgilendiriyor"

Oise bölgesinde tahıl, patates ve şeker pancarı üreten çiftçi Jean Lefevre özellikle nitratlarla ilgili karmaşık yasal düzenlemelerden şikayet ederken, "Hükümet taleplerimizin sadece Avrupa'yı ilgilendirdiğini söylüyor. Biz ise bunun aynı zamanda Fransız çiftçisinin sorunu olduğunu göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı. Çiftçiler, hükümetten hem ulusal düzeyde hem de AB nezdinde tarımı koruyacak daha güçlü politikalar beklediklerini vurguladı.

Gösterilerin devam etmesi bekleniyor

Tartışmalı anlaşmanın nihai oylamasının önümüzdeki haftalarda Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılması bekleniyor. Protestoların ise gelecek günlerde devam edebileceği belirtiliyor. Dört büyük tarım örgütü Genç Çiftçiler, Kırsal Koordinasyon, Köylü Konfederasyonu ve FNSEA, yarın Toulouse kentinde "büyük ölçekli" bir gösteri düzenleme çağrısı yaptı. Haute-Garonne Bölgesi FNSEA Genel Sekreteri Luc Mesbah, "Karar alma mekanizmaları üzerinde baskı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Çiftçiler ve tarım örgütleri, Paraguay'da imzalanması planlanan AB-Mercosur ticaret anlaşmasının yeterli denetimden geçmeyen ve AB standartlarını karşılamayan Latin Amerika ürünlerinin Avrupa pazarına girmesine yol açacağını, bunun da yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını savunuyor. Aralık ayında Doubs ve Ariege bölgelerinde, sığır sürülerinde görülen topaklı deri hastalığı (CLSD) nedeniyle uygulanan hükümet politikalarına tepkiyle başlayan hareket, son haftalarda traktörlerin Paris'e girmesiyle daha da yoğunlaştı.

Geçtiğimiz hafta trafik kapatılmıştı

Fransız çiftçiler geçtiğimiz hafta Eyfel Kulesi ve Arc de Triomphe anıtı (Zafer Takı) yakınlarında da çeşitli eylemler düzenlemişti. Ulaştırma Bakanlığı, sabah işe gidiş saatlerinden önce başkente giden otoyollarda, özellikle batı banliyölerinden ve Normandiya'dan Paris'e giden A13 yolunda onlarca traktörün trafik akışını engellediğini ve 150 kilometrelik araç kuyruğuna neden olduğunu belirtti. - PARİS