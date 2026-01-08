Fransız çiftçiler AB-Mercosur anlaşmasını protesto etmek üzere traktörleriyle Paris'e girdi

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika ülkeleriyle yakın zamanda imzalamayı planladığı kapsamlı ticaret anlaşmasını protesto amacıyla sabaha karşı traktörlerle Paris'e girdi. Çiftçiler, Paris'e giden yolları ve şehrin bazı simge yapılarını abluka altına aldı.

Avrupalı çiftçilerin AB-Mercosur ticaret anlaşmasını engellemeye yönelik protestoları sürüyor. Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin Güney Amerika ülkeleriyle imzalamayı planladığı kapsamlı ticaret anlaşmasına ve diğer şikayetleri nedeniyle sabaha karşı polis kontrol noktalarını aşarak traktörleriyle başkent Paris'e girdi. Çiftçiler traktörleriyle ünlü Şanzelize Caddesi (Champs Elysees) boyunca ilerleyerek Arc de Triomphe anıtı (Zafer Takı) çevresindeki yolu kapattı. Çiftçiler daha sonra Eyfel Kulesi önünde toplanarak gösteri düzenledi. Ulaştırma Bakanlığı, sabah işe gidiş saatlerinden önce başkente giden otoyollarda, özellikle batı banliyölerinden ve Normandiya'dan Paris'e giden A13 yolunda onlarca traktörün trafik akışını engellediğini ve 150 kilometrelik araç kuyruğuna neden olduğunu belirtti.

Mercosur oylamasının Cuma günü yapılması bekleniyor

AB-Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) anlaşması, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturacak ve 27 üyeli AB'nin Latin Amerika'ya daha fazla araç, makine ve alkollü içki ihraç etmesine imkan tanıyacak. Ancak Avrupalı çiftçiler, tarım devi Brezilya ve komşu ülkelerden gelen daha ucuz ürünlerle rekabet etmelerinin zor olacağını belirtiyor.

Fransa uzun zamandır AB-Mercosur ticaret anlaşmasına şiddetle karşı çıkıyor. Almanya ve İspanya ise anlaşmayı destekliyor. Avrupa Komisyonu İtalya'nın da desteğini almış gibi görünürken, bu durum Fransa'nın desteği olsun ya da olmasın ticaret anlaşmasını onaylamak için gerekli oylara sahip olacağı anlamına geliyor. Anlaşmaya ilişkin oylamanın Cuma günü yapılması bekleniyor.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard dün yaptığı açıklamada, AB ülkeleri anlaşmayı desteklese bile anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Fransa'nın onayının da gerekeceği Avrupa Parlamentosu'nda buna karşı mücadeleye devam edeceğini söylemişti. - PARİS