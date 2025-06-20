Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 67 Gözaltı

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Forex dolandırıcılığı operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 150 milyon TL değerinde mal varlıklarına el konuldu, soruşturma devam ediyor.

İstanbul merkezli 13 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 67 gözaltı

İSTANBUL - Forex yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 7 milyar TL'yi Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden aklanmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 150 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Forex yatırım dolandırıcılığı üzerinden yasal web sitelerinin kopyalanarak pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleri ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yaparak, suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar TL'yi kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden ülke dışına çıkarılmasına aracılık eden şüpheliler belirlendi. Ekipler tarafından düğmeye basılarak İstanbul merkezli 13 ilde tespit edilen 102 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

67 şüpheli gözaltına alındı, 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu

Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarında ise 5 şüphelinin yurtdışında, 3 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, şüphelilerin toplam değeri 150 milyon TL değerindeki banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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