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Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 133 Kişi Yakalandı

Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 133 Kişi Yakalandı
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Antalya merkezli 30 ilde gerçekleştirilen Forex dolandırıcılığı operasyonunda 133 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 206 paravan şirkete yönelik düzenlenen operasyonla, suç örgütünün elebaşının da aralarında bulunduğu firari şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya merkezli 30 ilde gerçekleştirilen Forex dolandırıcılığı operasyonunda 133 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu firari şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından farklı kentlerde 206 paravan şirket kurarak Forex üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 133 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu, 6 kişinin yurt dışında, suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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