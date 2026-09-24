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Fon soruşturmasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı dahil 17 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı da yer alırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Nihan Kırmızı'nın da bulunduğu 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 20 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı dahil olmak üzere, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey,İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Erbey, Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklandı. Şüphelilerden H.İ.E., B.A. ve G.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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