Güpegündüz hırsızlık: İki kadın dev panelleri çekçeke yükleyip götürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırtına nedeniyle tehlike oluşturduğu için çatıdan sökülerek bina önüne bırakılan 5 güneş paneli, 2 kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Köşklü Çeşme Mahallesi 553. Sokak'taki bir binada geçtiğimiz günlerde fırtınada çatıda bulunan güneş panelleri yerinden oynadı. Çevreye ve vatandaşlara zarar vermemesi için vinç yardımıyla sökülen 8 güneş paneli, geçici olarak bina önüne bırakıldı. Panellerden 5'inin yerinde olmadığını fark eden bina sakini, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 28 Ocak günü saat 10.00 sıralarında olay yerine gelen 2 kadının panelleri "çekçek" diye tabir edilen el arabasına yükleyerek götürdüğünü tespit etti.

"Tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık"

Bina sakinlerinden Zeki Usta, fırtınada hasar gören panellerin düşme riskine karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Daha önce yaşanan fırtına nedeniyle evin üzerinde bulunan 8 güneş paneli risk oluşturmaya başlamıştı. Tehlike arz etmemesi için vinç çağırdık, bir iki gün de vincin gelmesini bekledik. Hatta iki tane vinç geldi. Çünkü bir vincin kaldırması zaten imkansız. Panellerin 8 tanesini de aşağıya indirdik. Daha sonra kullanılmadı, tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık" dedi.

"75 bin TL zararım var"

Vinç yardımıyla indirdikleri panellerin çalındığını güvenlik kamerasından izlediklerini anlatan Usta, "28 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında paneller buradan çalınmış. Evimizin kamerasından çekçeklerin üzerine koyarak götüren iki kişiyi tespit ettik. Bunun üzerine polisi aradık, ekipler geldi ve gerekli incelemeleri yaptı. Daha sonra Beylikbağı Karakolu'na giderek ifademizi verdik. Her biri yaklaşık 15 bin lira değerinde olan 5 panel çalındı. Toplamda yaklaşık 75 bin TL zararım var. Bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ