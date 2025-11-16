Firari Hırsız İstanbul'da Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda başkasına ait 18 ayrı banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 60 TL adli para cezası ile 2 yıldır firari olan B.K. adlı şahıs yapılan operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY