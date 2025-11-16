Firari Hırsız İstanbul'da Yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, 18 ayrı banka veya kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 59 yıl hapis cezası olan B.K. adlı şahsı İstanbul'da yakaladı. Şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda başkasına ait 18 ayrı banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 60 TL adli para cezası ile 2 yıldır firari olan B.K. adlı şahıs yapılan operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY
