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Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

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FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen ve kayyum atanan Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin'in ifadesinden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ayakkabı boyacılığı ve bulaşıkçılıktan 410 şubeli döner zinciri patronluğuna yükselen Şeyhin hem şirket ortaklarını hem de görüşmelere katılan isimlerin örgüt üyesi olduğunu ifadesi alınırken öğrendiğini iddia etti.

FETÖ operasyonu düzenlenen 408 şubeli Maydonoz Döner'in sahibinin kariyerindeki inanılmaz yükselişi dikkat çekti. Ayakkabı boyacılığı, bulaşıkçılık yapan Ömer Şeyhin FETÖ'nün organizasyonu sayesinde 410 şubeli döner zincirinin patronu oldu.

1 MİLYON 952 BİN LİRALIK SÖZLEŞME

Sabah'ta yer alan habere göre, Tutuklanan Şeyhin'in 15 Temmuz'da darbe girişimine katılan eski Yüzbaşı ile firari olarak hücre evinde saklanırken 1 milyon 952 bin liralık sözleşme imzaladıklarının belgesi bulundu. Erzurum'un Horasan ilçesinde doğduğunu ilkokulu burada bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini açık öğretimde tamamladığını belirten Ömer Şeyhin, 1992 yılında geldiği İstanbul'da yaklaşık dört yıl ayakkabı boyacılığı yaptığını, sonra bir baklava şirketinde bulaşıkçı olarak işe girdiğini, burada yaklaşık 13 yıl çalıştığını anlattı.

"ÇİĞ KÖFTE FİRMASINDA 4 YIL 6 AY ÇALIŞTIM"

Şeyhin ifadesinde şunları söyledi; "2010 yılında bir döner firmasında mağaza müdürlüğü yaptım. Daha sonra bir çiğ köfte firmasında Bölge Müdürü olarak işe başlayıp 4 yıl 6 ay çalıştım. 2010 yılından bu yana döner sektöründe bilgi sahibi olduğum gıda sektöründe başarılı olacağıma inandığım için bu sektörde bir iş yeri kurmaya karar verdim.

"BİLDİĞİM KADARIYLA TOPLAM 408 ŞUBEMİZ VAR"

2018 yılında Maydanoz Döner'in şirketi SOMCA ismiyle bir işyeri faaliyete geçirdim. İlk şubemizi Ankara Mamak Nato Yolu üzerinde Maydonoz Döner ismiyle faaliyete geçirdik. Şu an Türkiye ve yurtdışında bildiğim kadarıyla toplam 408 adet şubemiz vardır.

"DEDİKODU VE İFTİRALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

MASAK tarafından FETÖ üyeleriyle bağlantılı hesap hareketleri sorulan ve para alışverişi yaptığı birçok ismi tanımadığını belirten aynı zamanda şirket ortaklığı yaptığı bütün örgüt üyelerinin de FETÖ üyesi olduğundan haberinin olmadığını öne süren Ömer Şeyhin, ifadesinde "hakkımızdaki dedikodu ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum."

Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıQuantum:

Asıl bu dönercinin açılış kurdelesini kesip sosyal medya hesabında paylaşanları, yargının neden hala bunlara dokunmadığını haber yapın tabi işinize gelirse

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Haber YorumlarıHiE :

Acunda yıllar önce muhabirdi

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Nusret Acun nasıl patron olmuş

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bu Adamin Sucunu Ve Cezasini Yazan, Onceden Belirlenmis Hukuk Kitabi Var mi, Yoksa Soylemler Ile mi Yurutuluyor Hersey ?? Bu Adam Bu Kadar Isyerini ve Banka Hesaplarini Kacak-Korsan Acmamistir Herhalde, Kim Izin ve Ruhsat Verdi ? Japonya Hukumeti mi, Hollanda mi, Brezilya mi ??..Kendi Kendilerine Ulkenin Itibarini Zedeliyorlar...

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Köfteci yusuf planı tutmayınca gözü maydonoz dönere çevirdiler..

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Haber Yorumlarıufo:

milletin malına niye çöküyorsunuz KHK ile işten attınız insanlar çocuklarına ekmek parası için iş kurmuşlar bu paralarla silah alıp dağamı çıkmışlar gerçekten çok yazık ediyorsunuz güzel ğlkemiz insanlarına

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Haber Yorumlarıarif simsek:

Baştan sona kadar Akp'liler Fetocu yalan mı

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

su anda kacak mütimilyarder onlarca holding sahibi bir ayakkabi boyacimiz ve ülkenin cari acigini kapatan bir iranli vardi irili ufakli diger holding tüyenlerini saymiyorum simdide eski ayakkabi boyacisi bir maydonoz piyasaya cikti ne hikmetse bütün bunlar ak parti döneminde peydah oldu, siz arka planda birileri olmadan bu insanlarin sifirdan top atsan yikilmaz hale geleceklerine inaniyormusunuz, misal uyusturucu kontenyerin ve yakalanan geminin sahibi altin kacakcisi milletvekilleri nerde?

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Maydonoz dönerin bir kere adında hata var. "Maydanoz" olması gerekirdi. Her şeye maydanoz olanlar bu unvana neden maydanoz olmamışlar.

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

hep derim, çok para helal kazanılmaz...

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