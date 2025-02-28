Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

FETÖ operasyonu düzenlenen 408 şubeli Maydonoz Döner'in sahibinin kariyerindeki inanılmaz yükselişi dikkat çekti. Ayakkabı boyacılığı, bulaşıkçılık yapan Ömer Şeyhin FETÖ'nün organizasyonu sayesinde 410 şubeli döner zincirinin patronu oldu.

1 MİLYON 952 BİN LİRALIK SÖZLEŞME

Sabah'ta yer alan habere göre, Tutuklanan Şeyhin'in 15 Temmuz'da darbe girişimine katılan eski Yüzbaşı ile firari olarak hücre evinde saklanırken 1 milyon 952 bin liralık sözleşme imzaladıklarının belgesi bulundu. Erzurum'un Horasan ilçesinde doğduğunu ilkokulu burada bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini açık öğretimde tamamladığını belirten Ömer Şeyhin, 1992 yılında geldiği İstanbul'da yaklaşık dört yıl ayakkabı boyacılığı yaptığını, sonra bir baklava şirketinde bulaşıkçı olarak işe girdiğini, burada yaklaşık 13 yıl çalıştığını anlattı.

"ÇİĞ KÖFTE FİRMASINDA 4 YIL 6 AY ÇALIŞTIM"

Şeyhin ifadesinde şunları söyledi; "2010 yılında bir döner firmasında mağaza müdürlüğü yaptım. Daha sonra bir çiğ köfte firmasında Bölge Müdürü olarak işe başlayıp 4 yıl 6 ay çalıştım. 2010 yılından bu yana döner sektöründe bilgi sahibi olduğum gıda sektöründe başarılı olacağıma inandığım için bu sektörde bir iş yeri kurmaya karar verdim.

"BİLDİĞİM KADARIYLA TOPLAM 408 ŞUBEMİZ VAR"

2018 yılında Maydanoz Döner'in şirketi SOMCA ismiyle bir işyeri faaliyete geçirdim. İlk şubemizi Ankara Mamak Nato Yolu üzerinde Maydonoz Döner ismiyle faaliyete geçirdik. Şu an Türkiye ve yurtdışında bildiğim kadarıyla toplam 408 adet şubemiz vardır.

"DEDİKODU VE İFTİRALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

MASAK tarafından FETÖ üyeleriyle bağlantılı hesap hareketleri sorulan ve para alışverişi yaptığı birçok ismi tanımadığını belirten aynı zamanda şirket ortaklığı yaptığı bütün örgüt üyelerinin de FETÖ üyesi olduğundan haberinin olmadığını öne süren Ömer Şeyhin, ifadesinde "hakkımızdaki dedikodu ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum."