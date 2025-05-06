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FETÖ/PDY Davasında İşadamı Beraat Etti

FETÖ/PDY Davasında İşadamı Beraat Etti
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FETÖ/PDY'ye finans sağladığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan işadamı İ.S.B., Yargıtay'ın bozma kararı sonrası beraat etti.

FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan işadamı; Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan yargılama sonucunda beraat etti.

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, 71 iş adamının yargılandığı davanın sanıklarından iş adamı İ.S.B.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Mart 2018 tarihinde yapılan duruşmanın ardından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay, kararın temyiz incelemesinin ardından bozma kararı vererek dosyayı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

Bugün yapılan duruşmada sanık İ.S.B. ve avukatı hazır bulundu. İddia makamının beraat talep ettiği duruşmada, mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyarak beraat kararı verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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