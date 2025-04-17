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Fethiye'de Trafik Kazası: 3 Bisikletli Yaralandı

Fethiye'de Trafik Kazası: 3 Bisikletli Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisikletli gruba arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile 3 bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla karayolunun 13. kilometresinde, Göcek yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bisikletli gruba arkadan çarptı. Kazada bisiklet sürücüleri Özgür A. (47), Rahmi G. (41) ve İlker M. (42) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Özgür A. ve hafif yaralanan diğer bisikletçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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