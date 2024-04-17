Fethiye'de Tarım ve Turizm Fuarında Jandarma Ekipleri Trafik Güvenliği Konusunda Bilgilendirdi

Fethiye'de kurulan tarım ve turizm fuarında jandarma ekipleri vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı'nda yerini alan Muğla İl Jandarma Trafik Timleri ziyaretçileri trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi. Motosiklet kaskının önemi, traktörlere rops demiri takılması ve römorklarda reflektörlü uyarı sistemlerinin bulunması konularında hem sözlü hem de bilgilendirici broşürlerle anlatım yapıldı. Standa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Özellikle Muğla genelinde gerçekleşen motosiklet kazalarında kafaya alınan darbelerin oranlarını kask üzerinde çıkaran ekipler, tam kask takılmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade ettiler. Standı ziyaret eden çocuklara "trafik jandarması boyama kitabı" ve balon dağıtıldı.

Jandarma tarafından yapılan bilgilendirmelerin çok yerinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini söylediler. - MUĞLA