Fenerbahçe Bayraklı Tabutlu Sürücülere Ceza

Fenerbahçe Bayraklı Tabutlu Sürücülere Ceza
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Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında, iki araç sürücüsü Fenerbahçe bayraklı tabut yerleştirdiği için 7'şer bin TL ceza aldı. Kahramanmaraş'taki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Araçlarına Fenerbahçe bayraklı tabut yerleştiren iki sürücüye ceza

KAHRAMANMARAŞ - Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da kutlamalar yapıldı. Kentte iki taraftara araçlarına Fenerbahçe bayraklı tabut yerleştirdikleri için 7'şer bin TL ceza kesildi.

Kahramanmaraş'taki kutlamalarda vatandaşlar, takımlarının başarısını araç konvoyları, meşaleler ve marşlarla kutladı. Galatasaray taraftarlarının renkli kutlamaları, kent genelinde gece geç saatlere kadar sürdü. Kentin birçok noktasında sarı-kırmızı bayraklar sallanırken, zaman zaman havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.

Kutlamalar sırasında trafikte seyir halindeki iki araç sürücü, otomobillerinin üzerine Fenerbahçe bayraklı tabut yerleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenip yakalanan sürücülere 7'şer bin TL cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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