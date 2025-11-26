Haberler

Fatsa'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı

Fatsa'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı Haber Videosunu İzle
Fatsa'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcuyu soyan silahlı şüpheli, emniyet güçlerinin ortak çalışması sonucu Diyarbakır'da yakalandı. Soygun esnasında yaklaşık 5 kilo altın çalındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuyumcudaki çalışanı etkisiz hale getirip, yaklaşık 5 kilo altın çalan silahlı soygun şüphelisi, Ordu ve Diyarbakır İl Emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla Diyarbakır'da yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi, sonrasında çalışana, vitrindeki altınları çantaya doldurttu. Bir süre sonra da çalışanın el, ayak ve ağzını bantladı. Şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır ilinde yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini Diyarbakır'a kadar sürdü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu kuyumcu soygunu şüphelisi, olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Soygun anı güvenlik kamerada

Öte yandan maskeli ve kask bulunan silah soyguncunun kuyumcuya girerek altınları çantaya doldurttuğu ve sonrasında ise çalışanın ayak, el ve ağzını bantlayıp, altınları da alarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Duyanlar şokta! Obradovic'ten sürpriz karar
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Duyanlar şokta! Obradovic'ten sürpriz karar
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti

'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.