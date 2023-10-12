FATİH'te polisten kaçan şüpheliyi esnaf çelme atarak durdurdu, ardından da polise teslim etti. Şüphelinin esnaf tarafından durdurulması ve darbedilmesi çevredekiler tarafından cep telefonuna kamerasıyla görüntüledi.

FATİH'te polisten kaçan şüpheliyi esnaf çelme atarak durdurdu, ardından da polise teslim etti. Şüphelinin esnaf tarafından durdurulması ve darbedilmesi çevredekiler tarafından cep telefonuna kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Laleli Mesihpaşa Caddesi'nde 8 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri caddede denetim yaparken siyahi bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Şüpheli polislerin uyarısının ardından caddede yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Çevredeki esnaf bağırmaları ve hareketliliği görünce polislerin bir kişiyi kovaladığını fark etti. Esnaf kendilerine doğru koşan kişiyi çelme atarak yere düşürdü. Esnaf yerdeki şüpheliyi bir süre darbetti. Kısa süre sonra polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli polislere teslim edildi. Şüpheli ters kelepçe takılarak polis merkezine götürülürken, yaşanan kovalamaca ve şüphelinin çelme atılarak durdurulup polise teslim edildiği anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.