Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosiklet kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay, arızalanarak emniyet şeridinde duran bir araca motosikletin çarpması sonucu gerçekleşti. Kazanın nedenleriyle ilgili inceleme sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Yakası istikametinde emniyet şeridinde arızalanarak duran araca, seyir halindeki olan motosiklet arkadan çarptı. O sırada gelen başka bir motosikletin kazaya karışması nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Haziran saat 21.10 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran A.P. isimli şahsın idaresindeki araca, M.K,'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Ardından arkadan gelen C.Ç, isimli sürücünün kullandığı motosiklet, hızını alamayarak kazaya karıştı. Kazada arızalanan araç sürücüsü A.P, araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü M.K, kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü C.Ç, ve yanındaki M.Y, yaralandı.

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprüleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sonradan kazaya karışan motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan M.Y, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme süroyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar ise köprünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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