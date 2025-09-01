Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu

Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu
Haber Videosu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde spor antrenörü Alperen Coşar, anahtarını evde unuttuktan sonra çatıdan hortumla dairesine girmeye çalışırken düştü ve hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, spor okulu antrenörü Alperen Coşar (43), anahtarını içeride unuttuğu 2'nci kattaki dairesine çatıdan sarkıttığı hortumla girmeye çalıştı. Hortumun kopması sonucu düşen Coşar'ın cansız bedenini, sabah komşuları buldu.

HORUMLA EVE GİRMEYE ÇALIŞTI

Manavgat'ta bir spor okulunun antrenörü Alperen Coşar, dün ailesini Konya'ya bıraktıktan sonra akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki evine döndü. İki katlı binanın üst katındaki dairesine giren Coşar, bir süre sonra dışarı çıktı. Bu sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark eden Alperen Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlayıp sarkıttığı hortumla evine girmeye çalıştı.

Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu

ZEMİNE ÇAKILIP FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Hortumun kopması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Alperen Coşar, yerde hareketsiz kaldı. Sabah saatlerinde durumu fark eden komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Alperen Coşar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşar'ın cenazesi morga konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir

İlk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Hasancan Kaya sessizliğini bozdu! İşte Konuşanlar'ın yeni adresi

Acun Ilıcalı'ya veda eden Hasancan Kaya yeni adresini açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ne yaptın hocam ya bu kadar tedbirsizlik olurmu

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil İ D:

Zekasina gurban olduklarim. Allaam lutfen bu gibi kullarini koru..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ispir:

çilingir en fazla 200 tl alırdı. ne gerek var böyle maceralara.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı yıldızı havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.