Eskişehirli doğa tutkunları Türkmen Dağı'nda yürüyüş yaparken çiçekleri fotoğrafladı

Eskişehirli doğa tutkunları Türkmen Dağı'nda 14 kilometrelik yürüyüş yaparken karlar arasında açan çiçekleri ise fotoğrafladı.

Eskişehirli doğa meraklıları Seyitgazi ilçesinde bulunan Türkmen Dağı'na yürüyüş yapmaya gitti. Kent merkezine yaklaşık 61 kilometre uzaklıkta olan dağa 13 kişilik grup ile giden ekip yer yer karlı olan zeminde yürüyüş yaptı. Ekip üyeleri 14 kilometrelik yürüyüş esnasında karlar içinde açan çiçekleri ise fotoğraflamayı ise ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR