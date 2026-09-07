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Eskişehir'de Ağustos Denetimleri: 595 Bin TL Ceza

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Eskişehir'de ağustos ayında yapılan ticaret denetimlerinde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi ihlallere 595 bin 950 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı tespitleri ise Ticaret Bakanlığı'na iletildi.

Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan ağustos ayı Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde, toplam 595 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Ağustos ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda denetim yapıldı. 236 firmada 10 bin 380 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 42 firmada 210 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 595 bin 950 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerde ise kanun içerisinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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