Haberler

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü'nden sıkı denetim: 329 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, 12-18 Haziran 2026 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde yaptığı denetimlerde kurallara uymayan firmalara toplam 329 bin 759 TL idari para cezası uyguladı. Haksız fiyat artışı tespit edilen dosyalar ise Bakanlık kuruluna gönderildi.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından Eskişehir merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen tüketici hakları ve haksız fiyat artışı denetimlerinde, kurallara uymayan firmalara toplamda 329 bin 759 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir genelinde tüketicilerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince 12-18 Haziran 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yoğun bir mesai harcandı. Bu kapsamda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı vb.) çerçevesinde 64 firmada 3 bin 360 ürün incelendi. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen aykırılıklar nedeniyle firmalara toplam 329 bin 759,00 TL idari para cezası kesildi.

Haksız fiyat artışları bakanlığa bildirildi

Çalışmalar kapsamında haksız fiyat artışına yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Haksız Fiyat Artışı kapsamında 16 firmada 80 ürünün denetimi gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan bu denetimlerin, kanun kapsamında yasal işlemlerin karara bağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği bildirildi.

Şikayet hatları açık

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluklara karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak şikayet kanallarını hatırlattı. Tüketicilerin şikayetlerini; Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve E-devlet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Bildirimi Sistemi'ne iletebilecekleri belirtildi. Ayrıca başvuruların eskisehir.tim@ticaret.gov.tr e-posta adresi veya 0222 230 05 15 numaralı telefon hattı üzerinden direkt olarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaştırılabileceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli adliyede
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?