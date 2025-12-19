Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 183 bin TL ceza kesildi

Haberler

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 53 firmanın 1,280 ürününde aykırılıklar tespit ederek toplamda 183 bin 628 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 183 bin 628 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 12-18 Aralık 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 53 firmada bin 280 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 183 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 11 firmada 55 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

