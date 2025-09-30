Haberler

Eskişehir'de Şiddet ve Cebirle Tefecilik Yapan İki Şahıs Yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, vatandaştan zorla senet imzalatarak tefecilik yapan iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 6 milyon 300 bin TL değerinde senetler ve Roma dönemine ait objeler ele geçirildi.

Eskişehir'de vatandaşlara cebir ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandıran 2 şahıs yakalanırken, mağdurlara ait 6 milyon 300 bin TL değerinde isme yazılmış 59 adet senet, 91 adet boş senet, Roma dönemine ait 12 sikke ve obje ele geçirildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2 şüpheli şahsın haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların, gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahısların iş yerleri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda; mağdurlara ait 6 milyon 300 bin TL değerinde isme yazılmış 59 adet senet, 91 adet boş senet, Roma dönemine ait 12 sikke ve obje ile 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
