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Eskişehir'de Kaçak Sigara Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Sigara Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
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Odunpazarı İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak sigaraları satan bir şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 860 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak sigara sattığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta aramada yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalarda muhtelif markalarda bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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