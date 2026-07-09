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Eskişehir'de gıda denetimlerinde 554 bin TL ceza yazıldı

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Eskişehir'de son bir haftada yapılan gıda ve yem denetimlerinde 340 işletme kontrol edildi, 6 idari yaptırım uygulanarak toplam 554 bin 789 TL ceza kesildi.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 554 bin 789 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 340 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 21 numune alımı, 70 ithalat ile 97 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 6 idari yaptırım uygulanırken, 554 bin 789 TL ceza yazıldığı, 2 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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