Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 273 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin haftalık gıda denetimlerinde 273 bin 704 TL idari yaptırım uygulanırken, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı ile ilgili denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 17-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 295 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 14 numune alımı, 61 ithalat ve 170 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 1 idari yaptırım uygulanırken, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındığı, ayrıca 273 bin 704 TL ceza yazıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR