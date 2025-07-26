Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 273 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 273 Bin TL Ceza Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerçekleştirilen gıda denetimlerinde toplam 273 bin 704 TL idari yaptırım uygulandı, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin haftalık gıda denetimlerinde 273 bin 704 TL idari yaptırım uygulanırken, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı ile ilgili denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 17-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 295 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 14 numune alımı, 61 ithalat ve 170 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 1 idari yaptırım uygulanırken, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındığı, ayrıca 273 bin 704 TL ceza yazıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu

Düğün günü ölümden döndü, görüntüleri izleyince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı

Bir kent bu olayı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.