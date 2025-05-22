Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 10 Milyon TL Hasar

Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 10 Milyon TL Hasar
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında kamyon, ekskavatör ve tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu. Yangının, yan taraftaki prefabrik ev imalathanesine sıçramasıyla toplam hasarın 10 milyon TL'ye çıkması bekleniyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için 8 saat mücadele verdi.

Eskişehir'de gece saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında kamyon, ekskavatör ve tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül olurken, yan taraftaki işletmeye sıçrayan alevlerin 10 milyon liralık hasara neden olduğu tahmin ediliyor.

Yangın, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisindeki Gümüşhane Sokak üzerinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Edinilen bilgiye, nedeni henüz bilinmeyen yangın, depodaki geri dönüşüm malzemelerini tutuşturarak büyüdü. Dumanları fark eden sanayi sitesinin bekçisi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi ile alevler, yan tarafta bulunan ve prefabrik ev imal edilen işletmeye sıçradı. İşletmedeki yapı malzemelerinin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

7 ekip 8 saat boyunca alevlere karşı mücadele verdi

Saatlerce alevleri kontrol etmeye çalışan, su tankerleri de kullanan 7 ekip ve onlarca itfaiye erinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan bir kamyon ve geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırmaya yarayan ekskavatör kullanılmaz hale geldi. Yangında yaklaşık 10 milyon TL'lik maddi hasarın olduğu tahmin ediliyor.

Bölge havadan da görüntülendi.

İtfaiye erlerinin yorgunluğu göze çarptı

Alevlere karşı saatlerce mücadele veren bazı itfaiye personelinin yorulduğu ve gölge bir noktaya çökerek dinlendiği görüldü. Gece saatlerinde bölgenin ve işletmelerin boş olmasından dolayı olayda yaralanan veya ölen olmadı.

Yangının yaşandığı işletmenin komşusu olan Sezgin Dalgıç, "Yangın çıkan arkadaşımızın komşusuyum. Gece haberimiz oldu, saat dört civarlarında. Hızla koşa koşa buraya geldik. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm firmasında başlayan ufak bir kıvılcım her şeyi mahvetti. Arkadaşlarımızın bayağı bir zararı var. Yangın saat 3.00 civarlarında başladı. Bizim de 3.30 - 4.00 civarlarında haberimiz oldu. Hemen koşa koşa geldik. Çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi saat 10.00 oldu. Kaç saattir söndüremedik. Elimizden geldiğince malları kurtarmaya çalıştık. Kova kova su taşıdık, itfaiye gelene kadar müdahale ettik. Sonra işi itfaiyeye bıraktık. İçeride bir kamyon yandı. Burada konteyner panelleri yeni gelmişti. Dört tır malzeme vardı, konteyner panelleri. Hepsi yandı. İçerideki kamyon, dediğim gibi, yandı. Yangın buradan içeri sıçradı. Camları patlattı, karşınızda gördüğünüz gibi. Eğer biraz daha geç kalınsaydı, içerideki boyalar, tinerler, mutfak dolapları gibi şeylere sıçrasaydı, Allah korusun. Şu anda burada konteyner prefabrik evler yapılıyor. Onların boyaları, tinerleri, mutfak dolapları içeride var. O yüzden buna şükür. Şu anda benim gördüğüm, 10 milyon liraya kadar bir hasar var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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