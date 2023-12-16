Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 15 itfaiye aracı ve 35 personelin müdahalesiyle 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 15 itfaiye aracı ve 35 personelin müdahalesiyle 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

Olay, Kanlıpınar Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.22 sularında geri dönüşüm ürünlerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İçeride bulunan kağıt, plastik ve tahtalardan dolayı hızla büyüyen yangın, ekiplerin müdahaleleriyle 3 saatin sonunda kontrol altına alındı.

"İhbardan 2 dakika sonra itfaiye ekiplerimiz olay yerine geldi"

Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisine gelen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kanlıpınar mahallemizde geri dönüşüm tesisinin birinde çıkan yangın nedeniyle 112'ye saat 20.22'de ihbar geldi. İki dakika sonra da itfaiye teşkilatı yola çıkarak yangına müdahale ediyor. Gerek İtfaiye Başkanlığı, Gerek OSB, gerek Hava Kuvvetlerinin itfaiyeleri olay yerine intikal ediyor. Toplam 15 araç ve 35 personelle yangına müdahale edildi. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın çıkış nedeniyle ilgili kontrol altına alındıktan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yapacak. Tespitimiz neyse onu daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Geçmiş olsun diyoruz. Allah korusun." - ESKİŞEHİR