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Eskişehir'de Ekmek Teknesi Çalınan Babanın Çaresizliği

Eskişehir'de Ekmek Teknesi Çalınan Babanın Çaresizliği
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Ekmek için çalıştığı motosikleti çalınan 8 çocuk babası Şaban Çataldaş, yaşadığı olayı anlatarak hırsızlığın ardından çaresiz kaldığını belirtti. Motosikletinin son taksitini ödedikten bir gün sonra çalınan Çataldaş, polise başvurmasına rağmen henüz bir sonuç alamadığını ifade etti.

Eskişehir'de ekmek teknesi olan motosikleti, yaklaşık 1 senelik taksitini bitirir bitirmez çalınan 8 çocuk babası Şaban Çataldaş, çaresiz kaldı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Alize Sokak üzerinde ikamet eden Şaban Çataldaş, 26 AJN 771 plakalı 3 tekerlekli motosikletle geri dönüşüm işi yapıyordu. Geçtiğimiz hafta, Çataldaş, mesaisi bittikten sonra motosikletini evinin bahçesine 3 kilitle bağladı. Bahçesinin kapısını da bağlayan Çataldaş, toplam 4 kilitle motosikletini çalınmalara karşı korumaya çalıştı.

Fakat Şaban Çataldaş'ı uzun süredir izleyen şahıslar, sabah saat 5 sıralarında bahçenin tellerini keserek motosikletin yanına geldi. Burada bahçe kapısı dahil 4 kilidi kısa sürede kıran şüpheliler, motosikleti çaldı. İşin ilginç tarafı ise sokak üzerinde hiçbir koruma önlemi olmayan 3 motosikletin çalınmadı. Çataldaş, 110 bin TL'ye aldığı motosikletinin taksitlerini neredeyse 9 aydır ödüyordu. Talihsiz adamın ekmek teknesi motosikleti, aracın son taksitini ödedikten bir gün sonra çalındı. Ekmek teknesi çalınan adam çaresiz kaldı. Polise haber veren Çataldaş, uzun süre geçmesine rağmen bir sonuç alamadı.

"3 motor var, hepsi boşta ama özellikle benim motorum gidiyor"

Motosikleti çalındığı için çalışamayan Şaban Çataldaş, "Ben üç tekerle ekmeğimi kazanan biriyim, motor benim ekmek teknemdi. Akşamdan gelip motorumu buraya şarja bağladım, direksiyon kilidini kilitledim, iki yerden de motoru kilitledim. Sabah 5-5 buçuk sıraları cami hocası görmüş, 3 kişi bahçe girişindeki kilitleri kırıp motorun bağlı olduğu kilitleri kesmiş. Sonra kaçarken caminin güvenlik kamerasında da görünüyor. Fakat yüz kısımları görünmüyor. Ben sadece motorum bulunsun istiyorum. O gün bulunmayan motor şimdi nasıl bulunacak? Bir haftadır bakılmayan kamera görüntülerine bakılsaydı benim motorum bulunurdu. Bu sokakta 3 tane daha motor var, hepsi de boşta ama özellikle benim motorum gidiyor. Benim sigortam yok, 8 çocuğum var, hanımımdan da ayrıyım, yalnız yaşıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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