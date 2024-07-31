Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Eczanelere Güvenlik Tedbirleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri, eczaneleri ziyaret ederek gece nöbetlerinde alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Eskişehir'de eczaneleri ziyaret eden polis ekipleri, özellikle gece nöbetleri esnasında yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri ile alakalı bilgilendirmeler yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, suçun önlenmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eczacılar Odası 2. Başkanı Nagihan Kaya eşliğinde Esentepe, Sütlüce ve Yeşiltepe mahallelerinde faaliyet gösteren eczaneler ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında eczacılarımız ile çalışanlarının sorun ve talepleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilerek, alınabilecek basit güvenlik tedbirleri ile alakalı gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle gece nöbetleri esnasında ekiplerin ve bekçilerin nöbetçi eczaneleri daha sık kontrol etmelerinin sağlanacağı belirtilip, meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı personelin bireysel olarak müdahale etmeyip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ekip talep etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren 357 eczane ziyaret edilerek gerekli bilgilendirme çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Eczane Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Bakmadan Geçme

Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli 1 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seydişehir, Yunak, Hadim 1 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı 1 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Kestel, Mudanya, Nilüfer 1 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında?
Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title