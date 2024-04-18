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Eskişehir'de Bin 673 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bin 673 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bin 673 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde girişini engellemek amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, bin 673 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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