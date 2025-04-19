Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Eskişehir'de 24 İlde Düzenlenen Operasyonda 71 Şüpheli Dolandırıcılıktan Yakalandı

Eskişehir'de 24 İlde Düzenlenen Operasyonda 71 Şüpheli Dolandırıcılıktan Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir merkezli 24 ilde gerçekleştirilen operasyonda, televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceğini söyleyerek 14 milyon TL dolandıran 71 şüpheliden 20'si tutuklandı. Toplamda 74 şüpheliye gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir merkezli 24 ilde polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan ve telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandıran 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli olarak Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 74 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 70 şüpheli yakalanırken, 3 şahsın firari olduğu, 1 şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Yakalanan 70 şüpheliden 2 kadın yeni doğum yaptıkları için ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 68 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından 4 otobüsle dün adliyeye sevk edildi.

65 şüpheliden 20'si tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 65 şüpheliden 19'u ve farklı bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan 1 şüpheli tutuklandı. Mahkeme 15 şüpheli için ev hapsi cezası kararı alırken, 30 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.