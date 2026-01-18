Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü 2025 bilançosunu açıkladı

Eskişehir'de 2025 yılı boyunca yapılan ticari denetimlerde 67 binden fazla ürün incelenirken, tüketiciyi koruma kanununa aykırı hareket eden işletmelere toplamda 12 milyon 161 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2025 yılına ait geniş kapsamlı faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve ticari hayatın düzenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda binlerce firma ve on binlerce ürün mercek altına alındı. Denetimlerin yanı sıra kooperatif destekleri, eğitim faaliyetleri ve sektörel yetki belgesi süreçlerinde de yoğun bir mesai harcandığı görüldü.

2 bin 519 firmada sıkı denetim

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, gelen şikayetler üzerine veya resen yapılan denetimlerde 2 bin 519 firma denetlendi. Bu denetimlerde toplam 67 bin 175 ürün kontrol edilirken, tespit edilen 3 bin 834 aykırılık için toplamda 12 milyon 161 bin 261 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca perakende ticaretin düzenlenmesi kapsamında 758 işletmede 3 bin 830 gıda ve temel ihtiyaç ürünü incelenerek, haksız fiyat artışı şüphesiyle sonuçlar Ticaret Bakanlığı'na bildirildi.

Tüketici Hakem Heyetlerine şikayet yağdı

2025 yılı içerisinde Eskişehir'de il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine toplam 11 bin 430 adet şikayet başvurusu yapıldı. Geçmiş yıldan devreden dosyalarla birlikte 10 bin 677 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Elektronik ileti şikayetleri kapsamında ise yapılan 959 başvurudan 33'üne toplam 339 bin 911 TL ceza uygulandı. Çalışma saatlerine uymayan 4 işletmeye de yaklaşık 71 bin TL ceza kesildiği açıklandı.

Sektörel düzenlemeler kayıt altına alındı

Ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve sektörel disiplinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda yetki belgesi süreçleri de devam etti. Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince 2025 yılında 235 adet yetki belgesi verilirken, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında 169 adet belge düzenlendi. Bakanlık talimatları doğrultusunda, her iki sektörden de 15'er adet olmak üzere toplam 30 işletme hakkında ön inceleme yapılarak sonuçlar Genel Müdürlüğe iletildi. Kuyum ticareti alanında 9 yeni yetki belgesi tanımlanırken, iş yeri dışında satış yetkisi bulunan firma sayısı, süresi dolan 6 firmanın belgesinin yenilenmesiyle birlikte il genelinde toplam 7'ye ulaştı.

Kadın kooperatiflerine 2 milyon TL'lik hibe

Sosyal ekonomi ve kooperatifçiliğin desteklenmesi amacıyla yürütülen KOOP-DES programı kapsamında, 2020-2025 yılları arasında Eskişehir'deki 17 kadın girişimi ve işletme kooperatifine toplam 2 milyon 15 bin 478 TL hibe desteği sağlandı. Uluslararası Kooperatifler Yılı etkinlikleri çerçevesinde ise 32 okul, 2 üniversite ve 8 halk eğitim merkezinde 3 binden fazla öğrenci ve vatandaşa eğitimler verildi. - ESKİŞEHİR