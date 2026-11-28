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Eskişehir'de polis ekiplerince hurda malzemesi alım-satımı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kayıt yapan kamera sistemi bulunmayan 15 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kent merkezinde faaliyet gösteren hurda malzemesi alım-satımı yapan işletmelere yönelik uygulama yapıldı. Toplam 80 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 63 işletme kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 15 işletmede kayıt yapan kamera sisteminin bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu 15 işletmeye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi (Emre Aykırı Davranış) kapsamında idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı