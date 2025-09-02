Eskişehir'de 1 Milyon TL Değerinde Sahte Dolar Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sahte Amerikan Dolar'ı ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde bir şahsın temin ettiği sahte Amerikan Dolarları'nı Eskişehir ilinde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Şüpheli şahsın kullandığı araç, Tepebaşı ilçesi Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde durduruldu. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 207 adet piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan her biri farklı seri numaralı sahte 100 Amerikan Doları banknot ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğini aktardı. - ESKİŞEHİR