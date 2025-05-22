Eskişehir'de 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Operasyonu
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Eskişehir'de polis ekipleri, piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak sigara ve malzemelerini ele geçirdi. Operasyonda 540 bin boş makaron, 44 bin doldurulmuş makaron ve diğer malzemeler yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda piyasa değeri 1 milyon lira olan, 540 bin dal boş makaron, 44 bin dal içi doldurulmuş makaron, 650 adet mükerrer kullanım amacıyla kesilmiş bandrol, 600 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara dolum makinesi, 2 adet sigara dolum makinesi kompresörü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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