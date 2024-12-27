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Eskipazar'da Kumar Operasyonu: 25 Bin TL Ceza Kesildi

Eskipazar'da Kumar Operasyonu: 25 Bin TL Ceza Kesildi
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan operasyonla kumar oynatan bir kişi ile kumar oynayan 4 şahsa toplam 25 bin 700 TL para cezası kesildi. Ayrıca kumar masasında bulunan 3 bin TL'ye el konuldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara para cezası kesildi.

Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde "kumar oynanmasının önlenmesine" yönelik 4 ekip ve 11 personel ile yapılan uygulamada, Merkez Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynattığı belirlenen A.M ve kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesince "Kumar Oynamak" suçundan kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 25 bin 700 TL para cezası kesildi. Ayrıca masa üzerinde bulunan toplamda 3 bin TL paraya da el konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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