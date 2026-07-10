Haberler

Eski ortağını silahla yaralayan iş adamı tutuklandı

Eski ortağını silahla yaralayan iş adamı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski bir mobilya mağazasında çıkan silahlı kavgada bir iş adamını yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski mobilya mağazasında çıkan silahlı kavgada iş adamını silahla yaralayan iş adamı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki eski bir mobilya mağazasında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce ortak oldukları olayın olduğu binadan dolayı aralarında yaşanan anlaşmazlık yüzünden aralarında husumet bulunan iş adamı K.S., iş adamı T.F.(65) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli T.F.'yi yakalanmak için çalışma başlattı. Zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan ve bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli iş adamı T.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymada mide bulandıran bulgu
Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı

Market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı