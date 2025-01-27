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Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi

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Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtıkları eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş için istenen ceza belli oldu. İddianame ana dava dosyasıyla birleştirilirken, Bankadaki görevinden de olan Hakan Ateş için 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla düzenlenen iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi.

FON DOLANDIRICILIĞI DAVASINDA DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı. Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Bu arada mahkeme heyetinin, ana dava dosyasındaki müştekilere yeni eklenen sanıklar Ateş ve Aydoğdu hakkındaki şikayet ve delillerini bildirmelerini istediği öğrenildi. Müştekilerin duruşmaya gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılabileceği bildirildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.

HAKAN ATEŞ İÇİN 240 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye yeniden gönderilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu "şüpheli", aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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